2025年9月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
口は災いのもと。不用意な発言で思わぬ誤解を招かないよう気を付けて。
11位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
低調日ながら、体面を重んじると運気は好転していきそう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
会話が交際範囲を広げる日。どんな人にも気さくに話しかけて。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
思い込みの強さが裏目に出やすい日。あらゆる可能性を考えよう。
8位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
一人で過ごすと吉。映画鑑賞をすると目からウロコな発見が。
7位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
テレビを見て気分転換を。お笑い番組ならリフレッシュ効果は満点！
6位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
混雑する遊び場は避けたほうが◎。近所の散策が幸運のカギ。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲との調和が大切な日。悪目立ちする行動は控えること。
4位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
ラッキーナンバーは「4」。4人・4丁目・4回などを行動の目安に。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
友人との交際で知識が深まる暗示。積極的に会話しよう。
2位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
意志が強まる日。同時に頑固さも出やすいので、自制を忘れずに。
1位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
外出先に幸運が。意外な人に出会ったらお茶に誘ってみて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)