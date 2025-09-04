資産30億円ニート、宝くじで「12億円当せんしたリアル友達」がいると明かす！ 「次元が違い過ぎて…」
資産30億円ニートのマサニーさんは9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。宝くじで「12億円当せんしたリアル友達」がいると明かし、話題となっています。
【画像】宝くじで「12億円当せんしたリアル友達」
この投稿には「凄い強運！」「次元が違い過ぎて…」「スゲ〜としか言えないw」「都市伝説かと思ってた(笑)」「どんな暮らししているのか気になります」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【画像】宝くじで「12億円当せんしたリアル友達」
「ちなみに彼は未だにサラリーマンしてます」マサニーさんは「初めて買った宝くじ（15,000円分）で、12億円当せんしたリアル友達と一緒にテレビ出演しました！ちなみに彼は未だにサラリーマンしてます」と投稿。12億円の当選結果画面が写った画像も添えています。友人も大金を手にしているとは驚きです。
投資家仲間数名とテレビ番組に出演8月31日の投稿で「昨夜はテレビ出演！」とテレビ番組への出演を報告したマサニーさん。また「あと投資家仲間を紹介するコーナーもあって、医大生投資家の造船太郎くん、美人専業投資家のみくかぶちゃん、宝くじで12億円当選したリア友などにも出演協力してもらった！」と、宝くじに当選した友人のほかに投資家仲間数名と出演したことを明かしています。今後も驚くような友人を紹介してくれるかもしれません。
(文:堀井 ユウ)