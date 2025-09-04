佐世保市議会が4日開会し、水道料金を3割近く値上げする条例改正案が提案されました。

長崎市でも今年度から、料金を引き上げる議論が始まっています。

（宮島 佐世保市長）

「事業経営の効率化等の経営努力だけでは、必要な財源の確保が困難な状況となっていることから、かかる財源確保を図るため、水道料金を改定するもの」

4日に開会した佐世保市議会。

宮島市長は、水道料金を値上げする条例改正案の提案理由について説明しました。

佐世保市の水道料金を巡っては、老朽化した施設の更新や石木ダム建設など水源確保のための事業費が膨らむ中で、市水道局が大幅な値上げを検討。

今年7月、市の検討委員会は「承認する」とした答申をまとめました。

4日に提案された条例改正案では、水道料金を27.5％引き上げるとしています。

ただし、一般会計からの繰り出しを行い、現行と比較して、

来年度は17.5％、

再来年度は22.5％の引き上げで抑える、激変緩和措置を講じます。

9月議会の会期は26日までで、一般質問は11日から行われます。

▽長崎市でも「水道料金値上げの議論」

一方、長崎市でも今年度から水道料金値上げの議論がスタート。

人口減少による需要の減少、

物価高騰によるコスト増加、

水道管の老朽化などを受け、審議会を設置しています。

市上下水道局は、年内に新たな料金を審議会に提案する予定で、

市民向けの説明会や議会への議案上程を経て、2029年4月からの新料金適用を想定しています。