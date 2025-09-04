【北京＝東慶一郎、ソウル＝藤原聖大】中国の習近平（シージンピン）国家主席と北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が４日、北京で会談した。

中国国営新華社通信が報じた。両氏の会談は、２０１９年６月に習氏が訪朝し、平壌で行われて以来約６年ぶり。両氏は、冷え込みが指摘されていた中朝関係の改善で一致した。

新華社によると、会談で習氏は、正恩氏の「抗日戦争勝利８０年」記念行事への出席を「中朝両国の友好協力関係をさらに発展させる重要なきっかけとなった」と指摘。朝鮮半島問題では、「中国は客観的かつ公正な立場を堅持しており、北朝鮮との連携を強化して朝鮮半島の平和と安定の維持に尽力したい」と述べた。

正恩氏は「国際情勢がどのように変化しようと朝中の友好感情は変わらない」と述べ、経済や貿易で協力を強化したいとの意向を示した。朝鮮半島問題での中国の立場も称賛したという。

中国は、ウクライナ問題を巡り北朝鮮とロシアが急速に関係を深化させたことに不快感を抱き、中朝関係は低調な状態が続いていると指摘されてきた。トランプ米大統領が正恩氏との対話に前向きな態度を示す中、対米連携の必要性でも中朝首脳の思惑が一致したとみられる。

正恩氏を乗せたとみられる専用列車は４日深夜、北京駅を出発した。