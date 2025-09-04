¡ÚÀîºê¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¡ÛÂç±ººÌ±Í¤¬ÄãÄ´¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Àîºê¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡Ö¥Ë¥Ã¥«¥ó¡¦¥³¥àÇÕ¡×¤Ï£´Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥±¥¤¥ê¥ó¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂç±ººÌ±Í¡Ê£²£¹¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Ï¢¾¡¤Ç·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£²ÆüÌÜ¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¡¦£·£Ò¤Ï¡Ö¸å¤í¤ËÅöÌÃÄ¾Èþ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È»Å³Ý¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¡¢ËÅÄÈþ¹á¤ÎÆ°¤¤Ë¾è¤ê¡Ö¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤»¤Æ¤¤¤¤°ÌÃÖ¤«¤é¹Ô¤±¤¿¡×¤ÈÅöÌÃ¤È£²¿Í¤Ç¸åÂ³¤ò¤Á¤®¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¹¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅöÌÃ¤¬¡ÖÂç±º¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢Âç±º¤ÏÎäÀÅ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡££··îÃæ½Ü¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ÏÂ¤òÄË¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ö¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸µµ¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¸µÀï¤Ï¿á¤ÃÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿±§ÅÔµÜ¤Î£Çµ½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ê¡Ö°ì½Ö¤Î·ä¤ÇÎ©¤ÁÃÙ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÉáÃÊ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÎÈ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àîºê¶¥ÎØ¾ì¤Ï£±£±·î¤«¤é²þ½¤¹©»ö¤ËÆþ¤ë¡£Âç±º¤È¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£±£°·î¤¬£³ËÜ¤¢¤Ã¤»¤ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÃÏ¸µÀï¤ÏÁö¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡£ºÇ½ªÆü¡Ê£µÆü¡Ë£±£°£Ò·è¾¡¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢ÃÏ¸µ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸µµ¤¤Ç¶¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÉñÂæ¤Çµ±¤¡¢²þ½¤¹©»ö¸å¤ÎÀîºê¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÇ®¤¤À¼±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ß¤»¤ë¡£