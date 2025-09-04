黒木ひかり、ショートパンツ姿で美脚披露「似合ってる」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の黒木ひかりが4日、自身のInstagramを更新。ショッピングモールでのカジュアルコーディネートを公開した。
【写真】黒木ひかり、ショーパンから美脚披露
黒木は「最後ドアップ失礼します」とコメントし、全身ショットからアップのショットまでたくさんの写真を投稿。ボトムはショートパンツとなったセットアップで美しい脚のラインを際立たせた。
この投稿に、ファンからは「スタイル良い」「美脚すぎる」「コーデ素敵」「完璧」「似合ってる」「スタイル抜群」などのコメントが寄せられている。
黒木は2000年6月25日生まれ。ABEMA「太陽とオオカミくんには騙されない」（2018）などに出演。女優やグラビアの活動を行っている。留年を繰り返し、高校を5年半で卒業した黒木は“ハタチの高校5年生”と話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
