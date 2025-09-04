「アイスの実＜アサイーボウル＞」9月9日よりファミマに先行登場 甘酸っぱく多様な味わい表現
【モデルプレス＝2025/09/04】ロングセラーブランド「アイスの実」から、「アイスの実＜アサイーボウル＞」が、2025年9月9日（火）よりファミリーマートで先行発売。10月6日（月）から、スーパーやドラッグストアなど、取り扱い店舗を拡大して販売する。
江崎グリコと宅食サービス「GREEN SPOON」とのコラボレーションによる「アイスの実＜アサイーボウル＞」は、「GREEN SPOON」が提供するスムージーの中で、一番人気のあるアサイーボウルスムージー「Sing Girl」から着想を得た商品。
アサイーピューレに、すっきりとした酸味のブルーベリー果汁、濃厚な甘みのバナナピューレ、さらにりんご果肉、いちご果肉・シードを加え食感も工夫し、アサイーボウルのような多様な味わいを表現。素材本来の味わいを凝縮し、ほどよい甘さで後口すっきり楽しめるひとくちジェラートに仕上げた。（modelpress編集部）
希望小売価格：227円前後（税込）
発売日：2025年9月9日（火）ファミリーマート先行発売
2025年10月6日（月）販売店舗拡大
◆アサイーボウルのおいしさ詰まった「アイスの実＜アサイーボウル＞」
■アイスの実＜アサイーボウル＞
