パク・ミニョン「コンフィデンスマンKR」豪華キャストと来日 ベアトップドレスで美デコルテ輝く
【モデルプレス＝2025/09/04】韓国女優のパク・ミニョン（Park Minyoung）が4日、都内で開催されたドラマ「コンフィデンスマンKR」（9月6日22時30分〜Prime Videoで世界独占配信）配信記念イベントに、パク・ヒスン（Park Hee-Soon）、チュ・ジョンヒョク（Joo Jong-Hyuk）とともに出席。美しいドレス姿を披露した。
【写真】パク・ミニョン、美デコルテ披露
ミニョンは白地に鮮やかな花柄が施されたベアドレス姿で美しいデコルテを披露。本作の出演について「『コンフィデンスマンKR』に参加することができて、この機会を嬉しく思います」とコメント。ヒスンは「この3人のアンサブがとてもいいので、皆さんに面白い作品をぜひ観ていただくために努力いたしました。日本のファンの皆さんにもぜひ観ていただきたいです」とアピール。そして、ジョンヒョクは「このような素晴らしい日本の原作のリメイク版に出演することができまして本当に嬉しく思っています。最初にオファーをいただいた時にも『やらない手はない』『絶対やるべきだ』という風に思いました。今日初めて皆さんにご紹介することになると思いますが、本当に我ながらよく出演を決めたなという風に思っております」と喜びをあらわにした。
古沢良太氏のオリジナル脚本で長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が出演する人気作「コンフィデンスマンJP」シリーズを原作に制作された本作。悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたクライム・エンターテインメントドラマとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】パク・ミニョン、美デコルテ披露
◆パク・ミニョンら来日
ミニョンは白地に鮮やかな花柄が施されたベアドレス姿で美しいデコルテを披露。本作の出演について「『コンフィデンスマンKR』に参加することができて、この機会を嬉しく思います」とコメント。ヒスンは「この3人のアンサブがとてもいいので、皆さんに面白い作品をぜひ観ていただくために努力いたしました。日本のファンの皆さんにもぜひ観ていただきたいです」とアピール。そして、ジョンヒョクは「このような素晴らしい日本の原作のリメイク版に出演することができまして本当に嬉しく思っています。最初にオファーをいただいた時にも『やらない手はない』『絶対やるべきだ』という風に思いました。今日初めて皆さんにご紹介することになると思いますが、本当に我ながらよく出演を決めたなという風に思っております」と喜びをあらわにした。
◆パク・ミニョン主演「コンフィデンスマンKR
古沢良太氏のオリジナル脚本で長澤まさみ、東出昌大、小日向文世が出演する人気作「コンフィデンスマンJP」シリーズを原作に制作された本作。悪党たちを巧みに出し抜く3人の詐欺師たちの活躍を描いたクライム・エンターテインメントドラマとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】