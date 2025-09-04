ABEMA瀧山あかねアナ、美バスト際立つプールショット披露「スタイル抜群」「美しすぎ」
【モデルプレス＝2025/09/04】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが4日、自身のInstagramを更新。水着姿を公開した。
【写真】瀧山あかねアナ、美バスト際立つ水着姿
◆瀧山あかね、水着姿を披露
瀧山は「夏の恋リア祭2025。今夜、21時〜放送です」とコメントし、プールサイドで赤やベージュ系の水着を着用した美しいバストが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「夏らしくて素敵」「スタイル抜群」「美しすぎ」「水着似合う」「番組楽しみ」「綺麗」などのコメントが寄せられている。
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA 専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
