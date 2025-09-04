ÀµÄ¾¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡ª¡ÚµþËÜÂç²æ¡Û¤¬¸ì¤ë¡ÈÈþÍÆ»ö¾ð¡É¤È¤Ï...¡©
9·î¤è¤ê¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµþËÜÂç²æ¤µ¤ó¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢µþËÜ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÈþÍÆ»ö¾ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÍÆ¤Ë¤¢¤Þ¤ê´Ø¿´¤¬¤Ê¤¤°ìÊý¤Ç¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ë¤Ï3½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄÌ¤¦µþËÜ¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤Ê°Õ³°¤ÊÁÇ´é¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¤Ó¤å¡¼¤Æ¤£¤Õ¤©¡¼µþËÜÂç²æ
360ÅÙ¡¢Á´Êý°Ì¥¹¥¤Ê¤·¡ª
Ray¥½¥í½éÅÐ¾ìÌ¥¤»¤ë¡¢µþËÜÂç²æ¤ÎÎï¤·¤¤É½¾ð¡£Ìµ°Õ¼±¤ËÈþ¤ò¤Þ¤È¤¦Èà¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¡¢¿·¤·¤¤Èþ¤Î¥«¥¿¥Á¡£
Topic ¤¤¤í¤ó¤ÊÈ±·¿¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤â¤¦Ë·¼ç¤È¥É¥ì¥Ã¥É¤¯¤é¤¤¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë
¡ÖÈþÍÆ¤Í¡Ä¡ÄÄ«¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç´é¤òÀö¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ä¡ÄÀµÄ¾¥¹¥¥ó¥±¥¢¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤·¡¢º£»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀö´é¤¬¤É¤ó¤Ê¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À²È¤Ç¤Ï¿å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Îä¤¨¤Æ¤ë¿å¤È¾ï²¹¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤À¤Ã¤¿¤é¾ï²¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È°û¤ßÊ¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤ÇÄ«Áá¤¤Æü¤ÏÇòÅò¤ò°û¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡£
¥¸¥å¡¼¥¹¤Ï¤«¤Ê¤êµ©¤Ç¤¹¡£¤á¤Ã¤Á¤ã½ë¤¤Æü¤Ë¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼°û¤ß¤Æ¡Á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æü¤¬¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Ï¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤¢¤ÈÈþÍÆ¼¼¤Ï¥Þ¥á¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£3½µ´Ö¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¤Î¥Ú¡¼¥¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤â¤Ï¤ä¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¥±¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤À¤±¤ÉÈ±·¿¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤Î¥«¥Ã¥È¤·¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢ÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢Î®¤ì¤ÇÁ°È±Ã»¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£
¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤éÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤Ë¾è¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ±·¿¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Ë·¼ç¤«¥É¥ì¥Ã¥É¥Ø¥¢¤¯¤é¤¤¤·¤«È±·¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼ç±é¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ØOnce¡Ù
2025Ç¯9·î¤è¤êÁ´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç¾å±é
µþËÜÂç²æ¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØOnce¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥À¥Ö¥ê¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²»³Ú¤Ç¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤ëÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
16ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÖStargaze¡×
9·î10ÆüÈ¯Çä
RADWIMPS¡¦ÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÀÄ½Õ¥¨¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¹â¹»À¸¥¯¥¤¥º2025¡Ù¤Î±þ±ç¥½¥ó¥°¡£
µþËÜÂç²æ
¤¤ç¤¦¤â¤È¡¦¤¿¤¤¤¬¡ü1994Ç¯12·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£SixTONES¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
ÉñÂæ¡Ø¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡Ù¡Ø¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Ç¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤òÈ¯´ø¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖŽ¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖART-PUT¡×¤ò»ÏÆ°¤·³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£¡ÊSee¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¸åÆ£ÂÙ¼£ ¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¾¾¸¶ÈþÊæ¡ÊNestation¡ËÊ¸¡¿Ëß··Ã