200万円台で買える！ トヨタ新「“4人乗り”FRスポーツカー」登場に反響あり！ “6速MT”も選べて「めちゃ楽しそう」！ ちょうどいいクーペ「新GR86」販売店の本音とは？

200万円台で買える！ トヨタ新「“4人乗り”FRスポーツカー」登場に反響あり！

2025年8月1日、トヨタは「GR86」の一部改良モデルを発売しました。

この改良では、一体どのような部分が進化しているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ新「"4人乗り"スポーツカー」です！

GR86の初代モデルは、2012年にトヨタとスバルの共同開発により誕生。車名は現在と違い「86（ハチロク）」として登場しました。

現行モデルは2021年に登場した2代目で、このモデルから車名をGR86に改名しています。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1775mm×全高1310mm、ホイールベース2575mmで、乗車定員は4名です。

今回の改良では、エンジンに関する制御の見直しが最大の変更点。



点火系回路に異常が生じた際、問題が発生した気筒のみを停止させるという仕組みを導入し、エンジン全体の完全停止を避けることが可能となりました。

パワーユニットには、2.4リッターの水平対向4気筒エンジン「FA24型」が搭載され、トランスミッションに6速MTおよび6速ATを組み合わせます。

また、安全装備としてスバルの運転支援システム「アイサイト」や、後側方警戒支援や後退時ブレーキアシスト、ハイビームアシストなどが搭載されています。

グレード構成は「RZ」「SZ」「RC」となっており、シート表皮やタイヤ・ホイール、インテリアの加飾などに違いがあります。

車両価格（消費税込）は293万6000円（RCグレード）からの設定となっています。

では、一部改良されたGR86に対して、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

とあるGR専門店の販売店担当者は次のように話します。

「今回の改良は見た目や値段など見てわかる変化ではないので、改良に関してはとくに大きな反響があったわけではありません。

しかし、GR86自体には幅広い年齢層のお客様から問い合わせをいただいております。

最近は女性からの関心も高まっており、デザイン性に魅力を感じて来店されるケースも増えています。

GR86は毎年少しずつ改良されているので、現行モデルはE型になっていますが、前モデルのD型と大きな違いはないため、価格面で検討される方は若干お安くなる中古車を視野に入れることも少なくありません。

また、リセールが安定しているため、資産性を重視する方にとっても安心感があるモデルです。

納車については、今ご契約いただくと11月ごろ生産になりますので、最短で年内納品されると思われます。

装備面を重視する方には上位グレードのRZ、カスタム志向の方にはRCと、選び方がはっきり分かれるのも特徴となっています」

また、別店舗の販売店担当者もGR86の人気について話していました。

「GR86の『走る楽しさ』を求めて来店されるお客様が多く、特にMTモデルの人気が高いです。

また、運転そのものを趣味としている方が購入されるケースが多く、車両との一体感を楽しみたいという声もよく耳にします。

ATでもスポーティさは十分にありますが、やはりクルマと対話する感覚を求める方にはMTが選ばれています。

一方で、お客様が悩まれる人の理由として指摘されるのがリアシートの使い勝手です。

GR86は4人乗りではあるものの、後部座席は窮屈で、実質的には2人乗りとして割り切る方が多い印象です。



価格に関しては最上位とRCで大きく差があるものの、400万円を切るRCは自分好みに改造したい方に適しており、購入後の楽しみ方を重視する層に根強い人気があります」

このように、発売当初より高い人気を維持しているGR86は、販売台数も安定した推移を見せており、今回の改良によって、その人気はさらに盤石のものとなったようです。