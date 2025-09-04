

7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが４日、8月18日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」で披露したニューシングル「空」のライブ映像をYouTubeで期間限定で公開した。

【動画】公開されたBE:FIRST / 空 -from TBS系「CDTVライブ！ライブ！」-

BE:FIRSTの「空」は、作詞作曲を依頼されたSKY-HIの、「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して「大丈夫」と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる、感動必至の1曲となっている。

常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。さらに、日本のヴォーカル・グループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢 薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

今回公開された映像は8月18日に放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」でのフルサイズTV初披露となった「空」のライブ映像だ。青空の下で届けた「空」のライブ映像は10月2日18時59分までの期間限定公開となっている。

そんな「空」は9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされる。「空」の他にも、BMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT「THE LAST PIECE」課題曲としても話題を呼んだ渾身のR&Bチューン「Secret Garden」も収録される。