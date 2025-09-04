台風15号が九州に接近中です。収穫の時期を迎える福岡県内の観光農園では、これから本格化する台風シーズンへの懸念が聞かれました。

福岡県嘉麻市の観光農園、博光園です。リンゴや梨などを栽培しています。6日と7日には、この博光園を含む九州りんご村で「フルーツフェア」があり、多くの人が訪れることを見込んでいます。



■博光園・森 博行さん（79）

「これが（梨の）豊水です。」

■元木寛人アナウンサー

「実っていますね。」

■森さん

「実っていますよね。もうパンパンというか精いっぱいのところまで来ています。」

ことしは晴れの日が続いたため、甘みがのって品質が良くなっているといいます。



■森さん

「お客さんが喜んで、ことしの出来は、いいばいと言ってもらえると期待しています。」

最高の出来だと胸を張る一方で、この時期、気にしていることがあります。



■森さん

「一番気になるのは台風ですよね。特に9月。9月が一番、梨やリンゴが豊富な時ですから。毎日毎日、何回も天気予報を見ています。聞いています。熱帯低気圧という言葉が嫌ですね。」



こちらの農園では、強風への対策は「多めに」収穫する以外にないといいます。

10月下旬からは「ふじ」という品種のリンゴの収穫が始まるため、今後、本格化する台風シーズンは怖いと話します。



■森さん

「台風の強さによって落下の具合はいろいろありますが、落下が一番怖いですね。台風だけはどうしようもない。なるようにしかならない。」