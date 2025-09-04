友人宅で「ガシャーン！」という音。わが子がが鉢植えを割り、親として顔面蒼白【ママリ】

弁償は必要ないと言われたけど…お詫びはどうするべき？

植木鉢を割ってしまった際のお詫びについて相談です。菓子折りや新しい植木鉢を贈る方が良いでしょうか。どうすればよいでしょうか。

急ぎです😣💦

先程、近所で仲良くしてるお家に

子供を連れて遊びに行った際に

近くにあった植木鉢を誤って落としてしまい

割ってしまいました…😖

もちろんその場で息子も一緒にすぐに謝罪し

弁償させて頂く旨も伝えたのですが

「こんなの枯れた植木植えてあるだけでなんでもないやつだし、弁償してもらった方が困るよ！全然大丈夫だから！」と笑って言ってくれたのですが…

この場合どのようなお詫びをしたらいいでしょうか😣

後日、菓子折りとかでもいいんですかね…😢💦

それとも別の植木鉢を買って

良かったら使って下さいとお渡しする方が

いいでしょうか、、

アドバイスお願いします😖💦 出典：

qa.mamari.jp

親が気を付けていても子どもが予想外の行動をしてしうことってありますよね。アプリ「ママリ」には小学生の息子が友だちの家で鉢植えを割ってしまったという投稿がありました。投稿者さんは、その場で息子と一緒にすぐに謝り弁償すると伝えました。しかし、相手は弁償する必要はないと言ってくれたといいます。それでもこの先の息子と友だちとの関係を考えて、投稿者さんはお詫びをしたいと思っているそう。

子どもが友だちと楽しく遊んでくれるのは親としてはうれしいもの。しかしそんな投稿者さんの子どもが仲良しの友だちの家で鉢植えを割ってしまうという事件が。その相手の方は投稿者さんの謝罪に対して「全然大丈夫」と笑ってくれたといい、そんな人柄に救われる気持ちはあるものの、やはり罪悪感は残ってしまうものですよね。



「弁償は必要ない」と言われても、気持ちが落ち着かない投稿者さんはなにかお詫びをしたいと悩んでいます。そしてその際に菓子折りをもっていくべきかと迷っているようです。

お詫びについて、さまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に、お詫びをするなら「菓子折りを持っていく」というコメントがありました。

私なら菓子折りを次の日に持って行くかな🤔

高すぎるのだとかえって気を使わせてしまうかもしれないので2000円くらいの菓子折りにするかなって思います🥰 出典：

お詫びに相手が負担に思わない程度の菓子折りを持っていくといいという意見がありました。確かに、相手が迷惑に思うようなお詫びの品を持っていって困らせては元も子もないですからね。さらには「次の日に」というなるべく時間をおかずにお詫びに行くというのも、相手へ誠意が伝わって良いのではないでしょうか。



他にも、「子どものために」お詫びをしたほうがいいという意見もありました。

もう一度改めて謝罪に行く際に、菓子折り持っていったらいいと思います。今後も仲良くしていくお友達であれば！ 出典：

今後も子どもが仲良くしている友だちと良い関係でいられるように、お詫びに菓子折りを持っていくといいという意見がありました。親同士がギクシャクしては、子ども同士に影響がでる可能性もあります。些細なことでも謝罪の気持ちをしっかり伝えることが大切ですね。



他には、「新しい鉢植えの弁償はしないほうがいい」というコメントがありました。

私だったら、菓子折を持って行きます🥺

本音はどうか分からないですが、弁償しなくても良いと言ってくれているので弁償する必要はないと思います…💦

余計に気を遣わせてしまう可能性があります…😣 出典：

鉢植えを割ってしまったことから、同じものを弁償するべきかと迷うのも理解できます。しかし、鉢植えも好みがあるかもしれず、いらないものを渡すとかえって迷惑になるかもしれません。相手の言葉どおり「弁償の必要はない」と素直に受け取るといいという意見がありました。お詫びといっても大げさにせず、相手に気を遣わせないよう配慮も必要ですね。

この先の子ども同士ことを考えると、親としてできる限り誠実な対応を心がけたいですよね。その相手が「弁償は必要ない」と言っても、お詫びとともに菓子折りを持っていくのは度を過ぎた品物でない限りは迷惑にはならないはずです。そして何より子ども同士の関係が壊れないよう、誠意のある態度でいれば相手にもきっと伝わるのではないでしょうか。

記事作成: akino

（配信元: ママリ）