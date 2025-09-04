ぷるんと透け感♡キャシードール新作カラーリップマスク登場

タイ発の人気コスメブランド「Cathy Doll（キャシードール）」から、唇に透け感と血色を与える新作「ハートフル カラーリップマスク」が登場します。2025年9月17日（水）12時より楽天市場の公式認定ショップ「シトラスマーケット」で先行販売がスタートし、9月中旬からは全国のドン・キホーテ（一部店舗を除く）でも順次展開予定。24時間使えるリップケア＆カラーアイテムとして、注目の新作です。

透け感×血色感で叶うぷるん唇

「ハートフル カラーリップマスク」は、唇にのせた瞬間とろけるようになじみ、透明感あふれる血色をプラス。

4種の天然オイル¹と保湿成分（ヒアルロン酸²、セラミド³、ビタミンE⁴、スクワラン）を配合し、高い保湿力でふっくらとした唇へ導きます。

べたつかず、昼も夜も心地よくケア＆メイクが可能です。ほんのりピーチの香りも魅力♡

カラーバリエーションは全5色

シーンや気分で選べるカラーは全5色。

自然な血色感から大人っぽい深みカラーまで揃い、1本でリップケアもメイクも楽しめます。重ねづけでお好みの発色を調整できるのもポイントです♪

カラー：01 Lychee Soda（Pink Shade）／02 Sugar Plum（Violet Shade）／04 Red Envy（Orange Shade）／07 Sweet Jujube（Brown Shade）／08 Dried Strawberry（Red Shade）

Cathy Doll ハートフル カラーリップマスク



価格：1,430円（税込）

内容量：7g

先行発売：楽天市場（シトラスマーケット）9月17日（水）12時～

全国発売：ドン・キホーテ（一部店舗を除く）にて9月中旬より順次展開

自分らしい血色リップで毎日を彩って♡

「キャシードール ハートフル カラーリップマスク」は、透明感のある血色と贅沢な保湿ケアを同時に叶える新作コスメ。

ナチュラルメイクの日も特別な日の装いにもぴったりで、1本で24時間いつでも唇を美しく整えます。

ぷるんとした立体感とツヤをまとえば、笑顔まで魅力的に。今秋のマストバイとして、ぜひチェックしてみてください。