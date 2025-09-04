浜野はるきが、新曲「Prettique Bomb」を9月10日に配信リリースする。

同楽曲は、アイメイクブランド ラブ・ライナーとのコラボレーションによって誕生。ラブ・ライナーがこれまで作り上げてきた時代に合った“カワイイ”と、浜野が持つ芯の強さが組み合わさったリリック、さらに初となる大胆なクラシックサンプリングを用いたトラックが加わり、タイトル通り可愛さが爆発する1曲に仕上がっている。

また、リリースに先駆けた明日9月5日よりTikTokにて先行配信が決定。同楽曲の一部が試聴可能となる。

＜浜野はるき コメント＞

今回の楽曲は、普段から愛用していたLoveLinerとのコラボということで、作詞ノートにメモしていたパンチワードをほぼ全て使って作りました！マインド最強になれるので鬼リピしてください！

＜ラブ・ライナー コメント＞

このたび、浜野はるきさんにラブ・ライナーとのコラボレーション楽曲を制作いただきました。「わたしのカワイイは、わたしが決める」というブランドコンセプトのもと、日頃から“すべての女性の味方”をテーマに活動されている浜野さんの想いと、ラブ・ライナーが大切にしている“自分らしさを楽しむ気持ち”を込めた一曲です。さらに、第2弾では今回とはまた異なる女性像を描いた楽曲も予定しています。今後の展開にもぜひご期待ください。

（文＝リアルサウンド編集部）