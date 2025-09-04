【モヤッ！SNSの離婚報告】保育園時代のママ友とPTA！一緒なのは心強い＜第1話＞#4コマ母道場
皆さんは周りの友人とどんなふうに情報を共有していますか？ 直接会って顔を見ながら話したい人、電話で相手の声を聞きながら言いたい人。なかにはSNSにアップして、全体に向けて語りたい人もいるでしょう。どれを選ぶのかは個人の価値観によるのかもしれませんが、もしお互いのズレを感じたら……。今回は保育園時代からのママ友の情報共有の仕方に、違和感を抱いたユキノさんのお話です。
第1話 心強いママ友
【編集部コメント】
ユキノさんとミサさんは、お互いの子どもが保育園に通っていた頃からのママ友。共に正社員で働いているという共通点があります。さらに今年は小学校のPTA役員を一緒にやることになって……。不安だらけの初めての活動も、昔から知っているママ友が同じなら心強いです！ 親しく話せる間柄とのことで、ユキノさんもホッとしたかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
