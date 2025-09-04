¡Ö¤¨¤Ã!?¤Þ¤À23¡×àÇ¯ÎðÉÔ¾Üá32ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬ÏÃÂê¡Ö20ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¤ß¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡×¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥Ð¥È¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×
¥Ô¥¿¥Ã¤ÈT¥·¥ã¥Ä»Ñ
¡¡32ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¸½Ìò½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î15Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¾ï¤Ëµ¡·ùÎÉ¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹!!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼WE¥ê¡¼¥°¡¦RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎMF¡¦ÃçÅÄÊâÌ´(¤Ê¤«¤À¤¢¤æ¡¢32)¡£Åº¤¨¤é¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢¥Ô¥¿¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÇò¿§T¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¹õ¿§¤Î¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥µ¥é¥µ¥é¤Ê¥í¥ó¥°¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤ÎºÇ¸å¤Ë¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡Ö23?¡×¤Èµ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤Þ¤À23¡×¡Ö23ºÐ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×¤È½ËÊ¡¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö93Ç¯»º¤Þ¤ì¤È¤·¤Æ¸Ø¤ê¤Ç¤¹¤è¤Û¤ó¤È¡×¡ÖåºÎï¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¥Ð¥È¥ó¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö20ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¤ß¤Æ¤ë¤«¤é°ãÏÂ´¶¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£