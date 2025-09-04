Â´¶È¤«¤é7¤«·î¡ÄàÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥óá25ºÐ¸µÇµÌÚºä¤ÎºÇ¿·»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤À¤í¡ª¡ª¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î´é¤ËÌá¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥»¥¤¥½¤ÇÎÉ¤¤¡ª¡×
¡Ö¶âÈ±¤è¤êÁ´Á³»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×ºÇ¿·¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤ÎÍ¿ÅÄÍ´´õ(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤ÈÃÊÍî¡¢°ì¶èÀÚ¤ê¡£¶âÈ±¥í¥ó¥°¤«¤é°Å¤á¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»£±Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥Ø¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤À¤í¡ª¡ª¤µ¤¤¤³¡¼¡×¡Ö¹õÈ±¤ÎÊý¤¬ÀäÂÐÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¶âÈ±¤è¤êÁ´Á³»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÎÅ·ºÍ¡×¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥·¥ç¡¼¥È¤Ç¤â¤¨¤¨¤ó¤ä¤Ç¡©¡×¡Ö¥»¥¤¥½¤ÇÎÉ¤¤¡ª¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î´é¤ËÌá¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ♡¡×¤Ê¤É¹¥É¾¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡2016Ç¯¤ËÇµÌÚºä46¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Í¿ÅÄ¤Ï¡¢2·î¤ËÃÏ¸µÊ¡²¬¤Î¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£