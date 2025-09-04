『ガンダム 鉄血のオルフェンズ』ラジオ公開収録＆オールナイト上映開催決定 出演は河西健吾、寺崎裕香、細谷佳正！第1期OP映像解禁
アニメ『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』放送10周年記念プロジェクトとして、公式ラジオ「鉄華団放送局」公開収録＆TVシリーズオールナイト上映イベントが開催されることが決定した。
【動画】懐かしい！解禁された『鉄血のオルフェンズ』1期OP映像
『鉄血のオルフェンズ』第1話が放送された周年記念日・10月4日を、ファンと一緒に迎えるイベントとなり、「鉄華団放送局」公開収録では、パーソナリティとして、三日月・オーガス役の河西健吾と、クーデリア・藍那・バーンスタイン役の寺崎裕香、そしてゲストとしてオルガ・イツカ役の細谷佳正が出演予定となっている。
さらに、10月4日の周年記念日に向けて、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』のノンクレジットOP（オープニング）及びED（エンディング）映像を公開する企画が始動。本日９月４日に、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第1期）』第１クール オープニングテーマであるMAN WITH A MISSIONの「Raise your flag」が公開。ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」と、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』シリーズ公式Xにて順次公開となる。
■公開収録＆イベント詳細
“10周年”ならではの鉄ラジトークやコーナをはじめ、本イベントでの初解禁情報含めた10周年記念プロジェクトの最新情報をお届けする番組。10周年記念日を一緒に迎える、一夜限りのイベントとなる。
「鉄華団放送局」公開収録の後は、TVシリーズ『鉄血のオルフェンズ（第１期）』第1話〜第9話のオールナイト上映会を実施する。本日9月４日19:00より、「チケットぴあ」にてプレリザーブ(抽選)がスタートした。
また、「鉄華団放送局」公開収録の模様は、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」、バンダイチャンネルにて生配信も実施する。
【日程】
2025年10月3日（金）23：30の回
【実施劇場】
新宿ピカデリー
【内容】
・公式ラジオ「鉄華団放送局」公開収録
・『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ（第1期）』第1話〜第9話上映会
【スケジュール（予定）】
23:30〜24:30・・・公式ラジオ「鉄華団放送局」公開収録（約60分）
24:30〜24:50・・・休憩（20分）
24:50〜26:02・・・第1話〜第3話上映（約72分）
26:02〜26:20・・・休憩（18分）
26:20〜27:32・・・第4話〜第6話上映（約72分）
27:32〜27:50・・・休憩（18分）
27:50〜29:02・・・第7話〜第9話上映（約72分）
【登壇者（予定／敬称略）】
パーソナリティ：河西健吾（三日月・オーガス役）、寺崎裕香（クーデリア・藍那・バーンスタイン役）
ゲスト：細谷佳正（オルガ・イツカ役）
※出演者は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。
※公式ラジオ「鉄華団放送局」公開収録のみの登壇となります。
【料金】
特別興行（均一）5,500円（税込）
※お席はお選びいただけません。
