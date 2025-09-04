静岡県三島市のグランフィールズCCで開催されている大学ゴルフの国際大会「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA」で、AI通訳機が国際交流の一助を担っている。

今大会はゴルフを通じての人間形成と国際交流が目的で、今年は日本、米国、韓国、台湾、欧州のチームが参加している。言葉の違いによるコミュニケーション不足を解消するため、全日本大学ゴルフスーパーリーグの和田光司理事長が以前使ったことのあるポケトークの導入を提案。コース側がすぐに動き、計200台を選手、コーチ、スタッフに配布した。

この通訳機は92言語に対応しており、日本と海外選手だけでなく、言葉の違う外国人選手同士でも利用できる。初の試みは日本勢だけでなく外国勢にも好評。コース関係者は「外国人選手のプレー中のトラブルにも迅速に対応できました」と“効果”を口にした。

欧州合同チームを担当したスタッフの木村心優（みう）さん（日大2年）は「英語は話せないのですが、ポケトークがあることで気軽にコミュニケーションが取れています」と何の不自由もなくアテンド。昨年の大会以上に、それぞれの国と地域の選手、関係者との距離は縮まっている。