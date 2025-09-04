お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）が2日深夜放送のTBSラジオ「JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。NHK局内で人気俳優と遭遇した際の出来事を語った。

大河ドラマ「べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜」で主演を務めている俳優の横浜流星とこれまでNHK局内で何度か顔を合わせているという太田。そのたびに「横須賀さん」と名前をいじっても、横浜は笑顔で「横浜です」と返してくれると明かし、「本当に好青年」とその人柄を絶賛していた。

今回もすれ違った際に会話を交わしたといい、「好青年だな〜と思いながら、“そういえば那須川天心くんが、俺らの誰も見てないようなYouTubeに出てくれたんだよ。横須賀君はバラエティーとか出るの？那須川天心は出てくれたけど…仲いいよね？お笑い好きなの？（YouTube）出たりする？”」と、自身のYouTube番組への出演を誘ったという。

すると横浜は「最近はちょっと出てないんですけど、バラエティー好きです。ぜひ！」と快く返答。太田は「社交辞令じゃない感じだった」と手応えを感じた様子で、「“ほんとかお前、言ったな！？”“でもなー、本人が良くてもさ、事務所NGとかないだろうなまさか”って、NHKに響き渡る声で言っちゃった」と振り返った。

これ対して、相方の田中裕二が「言わざるを得ないだろ！」とすかさずツッコミ。しかし太田は「ダメ元でオファーして。凄いだろ？」と弾んだ声で話し、田中は「最悪だな！お前！」と笑いながら再びツッコんでいた。