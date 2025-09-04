◇MLB パイレーツ3-0ドジャース(日本時間4日、PNCパーク）

ドジャースのロバーツ監督が日本時間4日、今季4度目のリハビリ登板を終えた佐々木朗希投手について言及しました。

佐々木投手は前日3日（日本時間）に先発登板し、5回69球を投げて被安打3、奪三振2、4失点。ロバーツ監督は「5イニングを投げ切ったのは素晴らしいこと。投手コーチ陣からの話を聞く限りでは、ボールの質も良く、まださらに上げていける余地もあるようです」と語った上で「ただ、今後のプランについては正直わかりません」とコメントします。

今季これまでマイナーで4試合に先発登板して0勝2敗、防御率7.07の成績。状態が上がらないことについて、ロバーツ監督は「驚いている。才能のレベルは間違いなくあるのに、パフォーマンスや内容が伴っていない。もっとボールの質を上げる必要があると思いますし、3Aの打者相手なら、より良い結果を期待したい。今はペナントレースの真っ最中なので、求められるハードルも高くなっている。 だからこそ、今の我々の投手陣で投げるには、本人に強い危機感と圧倒的な投球内容が必要。そういうレベルにあるので、個人的にはロウキについても一定の期待を口にしていいと感じています」と一定の評価を示しつつ、厳しい言葉を口にしました。