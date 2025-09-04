日向坂46山下葉留花「本当に何でも乗っけられます」変わった“特技”に河田陽菜も絶賛!?
日向坂46の河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30〜11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月29日（金）の放送は、河田陽菜と山下葉留花でお届け！ ここでは、山下の特技について語った模様を紹介します。
＜リスナーからのメッセージ＞
「以前、音楽番組のオフショットではるはる（山下の愛称）さんが、ティッシュ箱やペットボトルを頭の上に乗せているのを見ました。はるはるさんって頭に物を乗せがちですが、あれは特技なのですか？ ぜひ教えてください」
山下：そうなんです！ まず私って頭が丈夫なんですよ。
河田：石頭ってこと？
山下：“絶壁頭”って言うんでしたっけ？ 頭の上がほぼ一直線なんですよ。
河田：へぇ〜、四角みたいになってるってこと？
山下：そうです。ちょっと乗っけてみます？
河田：うん、やってみて。今ペットボトルを頭の上に乗せています。
――見事にペットボトルを頭の上に乗せる山下。
河田：上手！ 水も入っているのに。
山下：全然いけます、本当に何でも乗っけられます。
河田：何でもいけるんだ。あ、ティッシュ箱が来た（笑）。
山下：結構大きいですね（笑）。
――それでも、ラクラクとティッシュ箱（横向き）を乗せることに成功。
山下：楽勝でした！
河田：すごい！ 安定してる。
山下：え？ 今度は縦で（笑）!?
河田：難しそうだよ〜。
――しばらく挑戦しましたが、残念ながら失敗……。
山下：できませんでした（笑）！
河田：なんだこの時間（笑）。でもすごくいい特技じゃない？
山下：はい！ 何でも乗せられます。
----------------------------------------------------
この日の放送をradikoタイムフリーで聴く http://www.tfm.co.jp/link.php?id=9588
※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。
----------------------------------------------------
＜番組概要＞
番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！
パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、郄橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）
放送日時：毎週金曜 11:30〜11:55
パーソナリティの山下葉留花と河田陽菜
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/
番組公式X：@hot_hitoiki46 https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12646
