株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4、Xbox Series X|S、Xbox Oneで9月25日に発売予定の『パックマンワールド2 リ・パック』のシステム紹介トレーラーを公開した。Steam版は9月26日発売予定だ。

「パックマンワールド2 リ・パック システム紹介トレーラー」：

https://youtu.be/8ivM-TtHqGQ



トレーラーでは、「スーパーヒップアタック」や「アイススケート」「パックマリン号」などのステージ環境に合わせたアクションを紹介している。アーケードゲームやメイズゲームが遊べるゲームセンター、スキン変更ができる衣料品店などのパックビレッジ拡張機能も収録されている。

現在、ダウンロード版「デラックスエディション」が予約受付中だ。『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』コラボコンテンツが同梱され、「グリーンヒルゾーン」をモチーフにした新ステージ「ふしぎなしまをかけぬけろ！」やコラボ衣装「ソニック」が登場する。なおダウンロードコンテンツ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ コラボレーションセット」は今冬配信予定となっている。

内容物はゲーム本編、ソニックコラボステージ3、コラボ衣装1、コラボフィギュア20、DLC購入特典の伝説のパックランド衣装だ。フィギュア入手にはゲーム内コインが必要となる。

『パックマンワールド2 リ・パック』は、2002年に発売された『パックマンワールド2』をグラフィック一新と新機能追加でリメイクした作品。冒険の舞台はパックランドで、ゴーストに奪われたゴールデンフルーツを取り戻すストーリーが展開される。

仕掛け満載のステージを森のトランポリン、雪山のアイススケート、海の潜水艇シューティングなどで攻略。パックダッシュやフリップキックに加え、新アクション「スーパーヒップアタック」も登場する。

製品情報は以下の通り。

タイトル: パックマンワールド2 リ・パック

発売日: 2025年9月25日 ※Steam版は9月26日

ジャンル: アクションアドベンチャー

対応機種: Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/PlayStation5/PlayStation4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam

プレイ人数: 1人 or オフライン2人

パックマンワールド2 リ・パック ｜ バンダイナムコエンターテインメント公式サイト：

https://pacmanworld2-repac.pacman.com/

(c)SEGA

PAC-MAN WORLD2 Re-PAC ＆ (c)Bandai Namco Entertainment Inc.

Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(c)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、 “プレイステーション”、 “PS5ロゴ”、“PS5”、 “PS4ロゴ”、“PS4”および “プレイステーション シェイプスロゴ” は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。(c)2025 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)

