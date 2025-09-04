「この裁判で何を話しても信じてもらえないという気持ちになった」青木政憲被告きょうになって黙秘権を行使 男女４人殺害事件の初公判 手元を気にしたり、天井を見上げたり落ち着かない様子で法廷に【長野】
おととし、中野市で住民の女性2人と警察官2人が殺害された事件で殺人などの罪に問われている男の裁判員裁判が４日、長野地方裁判所で始まりました。
男は起訴内容について「黙秘します」と答えました。
殺人と銃刀法違反の罪に問われているのは、中野市江部の農業青木政憲被告34歳です。
起訴状などによりますと青木被告はおととしの5月25日、散歩中だった近くに住む竹内靖子さんと村上幸枝さんをナイフで突き刺すなどして殺害、さらに通報を受けて駆け付けた中野警察署の池内卓夫さんと玉井良樹さんをハーフライフル銃やナイフで殺害したとされています。
青木被告は席につくと手元を気にしたり、天井を見上げたりと落ち着かない様子で起訴内容の認否については「黙秘します」と答えました。
初公判のあと、青木被告の弁護人は「被告はきょうになって黙秘権を行使したいと考えるようになった」と明らかにしました。
その理由について「ぼっち」や「きもい」という言葉に苦しめられてきた中で、この裁判で何を話しても信じてもらえないという気持ちになったためとしています。