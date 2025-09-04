◇プロ野球セ・リーグ 中日 - 阪神(4日、バンテリンドーム）

来日初先発の阪神・ネルソン投手が3回まで順調な立ち上がりを見せています。

この日先発のマウンドに上がったのはネルソン投手。MLB・フィリーズ在籍時の日本時間2022年8月3日以来、3年1か月ぶりの先発登板となりました。またネルソン投手は今季阪神に助っ人として入団し、普段リリーフとして活躍。ここまで20試合に登板、1勝1敗、7ホールド、防御率1.83の成績です。

この日は初回から2点の援護を受けると、初回、2回を三者凡退に切って取るなど順調な立ち上がりを見せています。

しかし3回、先頭のチェイビス選手に死球を与えると、続く石伊雄太選手にヒットを許しランナー1・2塁のピンチを迎えます。その後四球を与えるなど2アウト満塁とするも、上林誠知選手をセンターフライに打ち取り、ピンチを切り抜けました。

来日初先発は3回52球を投げ、被安打1、奪三振3、与四死球2、無失点の成績。4回から湯浅京己投手が継投に入りました。