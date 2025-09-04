【5日（金）全国天気】

ポイント

・台風15号は太平洋側を東進へ

・広く線状降水帯の可能性

・大雨に厳重な警戒を

・西日本は危険な猛暑が戻る

・熱中症警戒アラートが11県に発表中

台風15号は、4日（木）夜から5日朝にかけて、九州から四国付近を進み、その後、5日夜にかけて、伊豆諸島付近に進むでしょう。台風の東側に活発な雨雲が広がっていて、南に向いた斜面を中心に、雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。

5日夕方までに予想される雨の量は、多い所で、東海300ミリ、四国、近畿250ミリ、九州北部、関東甲信で200ミリなどとなっています。

また、以下の地域と時間帯で、線状降水帯が発生する可能性があると発表されています。

4日夜遅くにかけて :宮崎

5日未明にかけて :大分

5日昼前にかけて :高知、愛媛、徳島

5日昼過ぎにかけて :岐阜、静岡、愛知、三重

5日未明〜昼前にかけて :和歌山

5日明け方〜昼前にかけて:宮城、岩手

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあり、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

日中は天気の回復する西日本で、猛烈残暑の戻る所も多いでしょう。予想最高気温は、宮崎で36℃、広島、高知、山口、大分、都城で35℃などとなっています。熱中症警戒アラートが東海から九州、沖縄にかけての11県に発表されています。台風一過で晴れてくる西日本は、熱中症に厳重な警戒が必要です。

予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 18℃（±0 8月下旬）

青森 21℃（＋2 真夏）

仙台 23℃（＋2 真夏）

新潟 23℃（＋1 8月中旬）

東京都心 25℃（±0 熱帯夜）

名古屋 25℃（-2 熱帯夜）

大阪 26℃（-2 熱帯夜）

広島 26℃（-1 熱帯夜）

高知 25℃（＋1 熱帯夜）

福岡 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 29℃（＋1 真夏）

青森 27℃（-3 8月下旬）

仙台 26℃（＋2 平年並み）

新潟 28℃（-3 平年並み）

東京都心 30℃（＋1 平年並み）

名古屋 32℃（-1 8月下旬）

大阪 32℃（-1 平年並み）

広島 35℃（＋5 猛暑）

高知 35℃（＋7 猛暑）

福岡 34℃（＋3 真夏）

【台風が抜ければ、再び危険な猛暑】5日にかけて、台風15号の大雨に警戒が必要です。ただ台風が抜けて、晴れてくれば、再び気温が上がり、西日本から危険な猛暑が戻るでしょう。東京も週明け8日（月）は36℃の予想となっています。来週後半にかけても、まだ猛暑となる所がありそうです。