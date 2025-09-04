日テレNEWS NNN

【5日（金）全国天気】
ポイント
・台風15号は太平洋側を東進へ
・広く線状降水帯の可能性
・大雨に厳重な警戒を
・西日本は危険な猛暑が戻る
・熱中症警戒アラートが11県に発表中

台風15号は、4日（木）夜から5日朝にかけて、九州から四国付近を進み、その後、5日夜にかけて、伊豆諸島付近に進むでしょう。台風の東側に活発な雨雲が広がっていて、南に向いた斜面を中心に、雷を伴った非常に激しい雨が降るおそれがあります。

5日夕方までに予想される雨の量は、多い所で、東海300ミリ、四国、近畿250ミリ、九州北部、関東甲信で200ミリなどとなっています。

また、以下の地域と時間帯で、線状降水帯が発生する可能性があると発表されています。

4日夜遅くにかけて　　　:宮崎
5日未明にかけて　　　　:大分
5日昼前にかけて　　　　:高知、愛媛、徳島
5日昼過ぎにかけて　　　:岐阜、静岡、愛知、三重
5日未明〜昼前にかけて　:和歌山
5日明け方〜昼前にかけて:宮城、岩手

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあり、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。

日中は天気の回復する西日本で、猛烈残暑の戻る所も多いでしょう。予想最高気温は、宮崎で36℃、広島、高知、山口、大分、都城で35℃などとなっています。熱中症警戒アラートが東海から九州、沖縄にかけての11県に発表されています。台風一過で晴れてくる西日本は、熱中症に厳重な警戒が必要です。

予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　18℃（±0　8月下旬）
青森　　　21℃（＋2　真夏）
仙台　　　23℃（＋2　真夏）
新潟　　　23℃（＋1　8月中旬）
東京都心　25℃（±0　熱帯夜）
名古屋　　25℃（-2　熱帯夜）
大阪　　　26℃（-2　熱帯夜）
広島　　　26℃（-1　熱帯夜）
高知　　　25℃（＋1　熱帯夜）
福岡　　　27℃（±0　熱帯夜）

予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌　　　29℃（＋1　真夏）
青森　　　27℃（-3　8月下旬）
仙台　　　26℃（＋2　平年並み）
新潟　　　28℃（-3　平年並み）
東京都心　30℃（＋1　平年並み）
名古屋　　32℃（-1　8月下旬）
大阪　　　32℃（-1　平年並み）
広島　　　35℃（＋5　猛暑）
高知　　　35℃（＋7　猛暑）
福岡　　　34℃（＋3　真夏）

【台風が抜ければ、再び危険な猛暑】
5日にかけて、台風15号の大雨に警戒が必要です。ただ台風が抜けて、晴れてくれば、再び気温が上がり、西日本から危険な猛暑が戻るでしょう。東京も週明け8日（月）は36℃の予想となっています。来週後半にかけても、まだ猛暑となる所がありそうです。