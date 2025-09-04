◇パ・リーグ 日本ハム―ロッテ（2025年9月4日 ZOZOマリン）

日本ハムが3回までに6得点。ソフトバンクのマジック点灯を猛打で阻止する構えだ。

2回に郡司の7号ソロなどで2点を先制。3回は矢沢、郡司、清宮幸のタイムリーで4点を追加。6点を奪ってロッテを突き放した。

ソフトバンクがこの試合に引き分け以上で、日本ハムがロッテに敗れた場合、ついにリーグ優勝マジック「19」が点灯する。

2ゲーム差で追走する日本ハムが序盤に点灯阻止の強い意志を見せた形だ。

▼郡司 （2回、7号ソロに）打ったのはストレートです。台風が来る前に打ちました。（3回、2点適時二塁打に）達さん、ボール球が多いですよ。バックにお任せください。

▼清宮幸 打ったのはチェンジアップです。情けない打席が続いていたので、なんとかチームに貢献したいと思っていました。まず1本出てよかったです。まだまだここから。

▼矢沢 カットボールを打ちました。イソ（五十幡）さんがいい場面を作ってくれたので、しっかり続くことができてよかったです。イソさんナイスランです！