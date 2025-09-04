ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 自民党の臨時総裁選、岡山県連は求めず…岩屋外相所属の大分県連も多… 自民党の臨時総裁選、岡山県連は求めず…岩屋外相所属の大分県連も多数決で「要求せず」 自民党の臨時総裁選、岡山県連は求めず…岩屋外相所属の大分県連も多数決で「要求せず」 2025年9月4日 19時6分 読売新聞オンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 自民党岡山県連は４日の常任総務会で、臨時総裁選の実施を党本部に求めない方針を決定した。 県連幹部によると、７月の参院選岡山選挙区で同党の新人候補が勝利したことなどを踏まえた。 大分県連も同日、常任総務会を開き、無記名投票による多数決で、実施を要求しないことを決めた。同県連には、石破首相に近い岩屋外相が所属している。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 野党も解散可能性を指摘、立民・辻元氏「選択肢は辞任か解散」…国民・玉木氏「首相周辺から前倒しなら解散・総選挙の声」 自民総裁選巡り富山県連、県議らに意向調査実施へ…８日朝に公表 自民党と台湾与党、議員版「２プラス２」実施…台湾周辺の海底ケーブル問題を協議