自民党岡山県連は４日の常任総務会で、臨時総裁選の実施を党本部に求めない方針を決定した。

県連幹部によると、７月の参院選岡山選挙区で同党の新人候補が勝利したことなどを踏まえた。

大分県連も同日、常任総務会を開き、無記名投票による多数決で、実施を要求しないことを決めた。同県連には、石破首相に近い岩屋外相が所属している。