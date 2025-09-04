漢方茶の試飲にサンプリング、タッチアップも！再春館製薬所が美活を体験できる漢方発想のポップアップイベント開催するよ〜。《9月5日から7日まで》

再春館製薬所は、2025年9月5日から7日まで、代官山T-SITE GARDEN GALLERYで「美活カフェ 2025」を開催します。

無料お試しセットがその場でもらえる

昨年約2000人が来場した「美活カフェ」が、内容をさらに充実させて今年も開催されます。「漢方発想」を体験できるコンテンツや、話題の「クリーム20」を実際に手に取って試せるなど、五感で感じる美活イベントです。

開催期間は下記の通り。

・9月5日：15時から19時まで（最終受付18時30分）

・9月6日：11時から19時まで（最終受付18時30分）

・9月7日：11時から18時まで（最終受付17時30分）

場所は、代官山T-SITE GARDEN GALLERY（東京都渋谷区猿楽町16-15）。

入場無料で予約も不要です。

「美活カフェ 2025」で体験できるメニューは、以下の4つ。

・漢方茶「4種の"花実茶(かじつちゃ)"」を飲んで"今"の状態をチェック

ラベンダー茶、バラ茶、オレンジ茶、カモミール茶の4種類の花実茶から、直感で飲みたいお茶を1種選択。漢方の視点から、その選択をした理由を分析した、体や肌が今求めていることがわかる解説カードがもらえます。

・AI肌分析「素肌美チェック」で今の肌のコンディションを確認

スマホやタブレットで撮影した画像を使い、最新AI肌分析で数値化した肌状態の結果と、「漢方茶（花実茶）の選択で得られた判定」を比べて楽しむことができます。

・ドモホルンリンクルのタッチアップ

漢方茶やAI肌分析「素肌美チェック」でおすすめされた製品はもちろん、「ベストコスメ」を受賞中の "21代目"処方の「クリーム20」など、ドモホルンリンクルの製品を気軽に試すことができます。

・研究開発員や社員とのコミュニケーション

体験で興味を持ったことや疑問はもちろん、製品の開発背景やこだわりなどを知りたい人のために、研究開発員や国際薬膳調理師の資格を持つ社員などと、ラウンジスペースで交流を深めることができます。

当日はスペシャルギフトとして、会場で指定のハッシュタグをつけて、InstagramやXにイベントの様子や体験した感想を投稿すると、「ドモホルンリンクル のど飴＜ライチ味＞」がもらえます。

また、「SNS口コミ投稿キャンペーン」の一環として、「しっとりフェイスマスク 肌養生」が後日抽選で当たる「ドモ活キャンペーン」も開催予定です。

指定ハッシュタグは、以下。

#プロモーション、#ドモホルンリンクル、#ドモ活、#美活カフェ

Instagramのストーリーズ投稿や非公開アカウントは対象外です。

また、イベントの特典として、会場内でドモホルンリンクルの「無料お試しセット」を申込み、または商品購入すると、2025年7月発売の新商品「ナイトケアコラーゲン」［機能性表示食品］が2本もらえます。

さらに、イベントを通じてもっと製品をじっくり試したいという人は、通常電話やオンラインでの申し込み後に配送される「無料お試しセット」がその場でもらえます。

ギフトは数に限りがあるため、なくなり次第終了となり、内容が変更される場合もあります。

ギフトは各種1人1つまで。

東京バーゲンマニア編集部