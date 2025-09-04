南魚沼市のコシヒカリ「品質は上々」猛暑と渇水乗り越え稲刈り【新潟】
南魚沼市ではコシヒカリの稲刈りが始まっています。猛暑と雨の少なさが心配されましたが、品質は上々だということです。
南魚沼市の桑原農産では、2日からコシヒカリの稲刈りを始めました。
■桑原農産 桑原真吾さん
「無事に迎えられて少しほっとしているような気持ち。品質も良さそうだし、収量も平年よりいいと思う。」
今年も猛暑などの影響が心配されましたが、品質・収量ともに上々。不作だった2023年の経験が生きたといいます。
■桑原農産 桑原慎吾さん
「令和5年産の経験を考えながら肥やしを少し多めにあげたり、イネがちゃんと丈夫な体を作って暑さに耐えられるイネづくりを心がけた。」
一方、価格については…
■桑原農産 桑原慎吾さん
「(米価が)正直上がりすぎているとは思っているけど、生産農家だからできる価格でお客様には提供したい。」
桑原農産では、9月末までに約11万kgを収穫する予定です。
