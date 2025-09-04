2025年8月30日、イラストレーターでありYouTuberのさいとうなおきが自身のYouTubeチャンネルを更新。イラストの添削動画を公開した。

参考：【写真】「ヤバい...凄すぎる....」さいとうなおきが添削した臨場感あふれる“夏の少年”

さいとうなおきのYouTubeチャンネルは、2025年9月時点で登録者数は73.5万人となる。「ポケモンカード」の公認イラストレーターとしても知られ、「添削動画」が人気を集めている。

同チャンネルでは、イラストレーターを目指す初心者に向けた講座のほか、上達のための具体的なアドバイスを送る「気まぐれ添削」シリーズで人気を高めてきた。クリエイターの個性に寄り添いながら、プロならではの視点でアドバイスを送る動画は、自分ではイラストを描かない人にとっても、審美眼が磨かれる貴重な内容だ。

今回取り上げたのは、とぅるり氏の「皐月」という作品。木々と青空をバックに、蝶々と戯れる少年が描かれている。まずさいとうは、今回の作品を「素敵な色使い」「このままでもいい」と評した。そして今回は、背景やポーズをあまり変えないまま「印象がだいぶ変わる」ように添削を意識していくようだ。

まずは肌色を暖色系に変更。そして下から照らし上げる「反射光」を入れることによって、臨場感が生まれると解説。まだ、今回は指先に蝶々が止まっているという構図なのだが、腕に光を当てることで、より蝶々の部分を見所にしていくようだ。

そして、シャツにも反射光を入れていく。これによって、「空気感が伝わる」「めちゃくちゃ大事」と解説した。最後に背景の空と木の割合を調整し、木々を描き直すことに。まずは背景に暗い色を塗り、その上から明るい色で点々を描いていく。繰り返し透明度や色を変えながら点々を重ねていき、木の幹を描くことで簡単に森を表現することができた。

今回の動画に視聴者からは「すげー！」「ヤバい...凄すぎる....」「うますぎる」といった声が集まった。

（文＝向原康太）