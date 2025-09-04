BE:FIRST、ME:I、Kroiが『Venue101』に登場！BE:FIRSTはNコン課題曲「空」を生披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月6日23時からNHK総合で『Venue101』#95が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Kroi「Method」

ME:I「THIS IS ME:I」

BE:FIRST「空」

※アーティスト名五十音順

■BE:FIRSTは自身初の合唱曲「空」をパフォーマンス

BE:FIRSTが今回の『Venue101』で披露するのは、『第92回 NHK全国学校音楽コンクール（Nコン 2025）』中学校の部の課題曲「空」。

番組では、BE:FIRST初となる合唱曲に対して、歌い方や詞曲の魅力をメンバーが語る他、BE:FIRSTのプロデューサーであり、この曲を作詞作曲したSKY-HIのインタビューも紹介。楽曲を制作する際にいちばん意識したという“メンバーのボーカルの個性”について熱く語っている。

ME:Iは“自分らしさ、ME:Iらしさ”をテーマにした新曲「THIS IS ME:I」をパフォーマンス。そこで今回はメンバーが、「これがわたし」を表現するアイテムをスタジオに持参。アコギ、黒帯、メダル、写真、うちわ…など、バラエティに富んだアイテムが用意され、そのアイテムと、それにまつわるエピソードからME:Iを紐解く。

2018年に結成され、2021年にデビューした5人組バンド、Kroi。いまアニメや映画、CM などで楽曲が多く起用され話題を呼んでいる。その特徴は R＆B、ファンク、ソウル、ロック、ヒップホップなど、あらゆる音楽ジャンルの要素を混ぜ合わせた、ミクスチャーな音楽性。バンド名の「Kroi」も、「あらゆる色を混ぜ合わせると“黒”になる」というところから名づけられた。

今回番組では、そんな“黒”にちなんで、“バンドの黒歴史”を徹底調査。ライブでの出来事から、制作現場でのワンシーンまで、結成7年のなかで起こったエピソードををもとにKroiの魅力を迫る。

披露するのは、人気アニメのオープニングテーマにも起用され、すでに SNSやストリーミング総再生数が5,000万を突破している新曲「Method」。こちらも必見だ。

MCの生田絵梨花のコーナー「IKU TIMES」では、今年放送開始100年を迎えたことを記念し、ゲストアーティストが聴いていた音楽とそのエピソードを、テレビ映像とともに振り返る。

今回のテーマは、「中学時代の思い出の曲」。各アーティストにアンケートを実施したところ、BE:FIRSTは、EXILE の「EXILE PRIDE ～こんな世界を愛するため～」。ME:I は、YOASOBI の「群青」。Kroi は、サンボマスターの「できっこないを やらなくちゃ」。と回答。番組では、『紅白歌合戦』などのNHK秘蔵のレア映像とともに、それぞれが思い出を語る。

■番組情報

NHK総合『Venue101』#95

09/06（土）23:00～23:30

司会：濱家隆一（かまいたち）、生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

※NHKプラスで同時配信、1週間見逃し配信

