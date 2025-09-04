山形県大江町の中学校で、きょう給食で食べるコメを手作業で収穫する「稲刈り体験」が行われました。

【写真を見る】収穫するのは "ちょっと特別なコメ" 中学生が給食で食べるコメを手作業で収穫！ 食を学ぶ以外にも狙いが！（山形・大江町）

担い手不足と言われる農業に触れてもらう狙いもあるようです。

この活動は、生徒たちが給食で食べるコメを自分で作る体験を通して食について考えてもらおうと８年前から行われているものです。

きょうは大江町立大江中学校の１年生５８人が春に自分たちで田植えを行ったおよそ３７００平方メートルの田んぼで稲刈りに挑戦しました。

収穫するのは、ちょっと特別なコメ。かつて「つや姫」とデビューを競い合った品種「山形９５号」です。ふっくらとして光沢があり、さっぱりとした味わいが特徴です。

生徒たちは、慣れない鎌の扱いに苦戦しながらも手際よく稲刈りを進めていきます。

生徒「刈ってるときすごい気持ちいいです」

生徒「小学６年生の時にやったから楽しくていい」

生徒「木切ってるみたいなノコギリで」

生徒「すごい成長するんだな、食べてみたい」

■職を学ぶ以外にも狙いが！

この稲刈り体験には、食を学ぶ以外にも狙いがあるといいます。



大江町教育委員会 清野均 教育長「（農業の）担い手というのが心配になっていますし、子どもたちにも今の担い手と一緒になって考えてもらいたいということで行っています。新しい機械を使って農業進めていますのでその辺りも学んでほしい」

生徒たちに、秋の実りを手作業で収穫する喜びと、コンバインで颯爽と稲を刈り取る様子を見てもらい、農業に興味を持ってもらおうというのです。

さがえ西村山農協青年部 清野大輔さん「楽しいことばっかりじゃなく農業の大変さとか重要性っていうところをしっかり子どもたちに伝えていけば子どもたちに繋がっていくのかな。若い仲間が増えると楽しいし意見交換の場も増える。ぜひ（担い手が）増えてもらいたい」

生徒「機械とか使ってお金がかかると思いますけど、それだけやりがいがある仕事なのかな」

生徒「農家じゃなくて、漫画家です。歴史の漫画で日常生活。絵の練習してます」

きょう収穫したコメはおよそ１８００キロ。１１月ごろから新米として食べはじめ、大江中学校のおよそ半年分の給食に充てられるということです。