BE:FIRST『CDTVライブ！ライブ！』でTV初披露した新曲「空」ライブ映像を期間限定公開

BE:FIRSTが、8月18日放送のTBS系『CDTVライブ！ライブ！』で披露したニューシングル「空」のライブ映像を、YouTubeで期間限定公開した。

■BE:FIRST「空」のコーラスディレクターはゴスペラーズ黒沢薫

BE:FIRSTの「空」は、作詞作曲を依頼されたSKY-HIの「多感な時期の若者の、心の揺れ動きに対して『大丈夫』と伝えたい」という想いが込められた、人の不安に寄り添いリスナーの心の琴線に触れる感動必至の1曲となっている。常に移り変わる空模様を題材に、人生の機微を描いた歌詞の世界観を、ゴスペルをベースとした壮大な楽曲と、日本屈指のコーラス隊によるコーラスワーク、そしてメンバーそれぞれの魅力とスキルが詰まった歌で表現している。

また今作は、数々のヒットソングを世に送り出してきたプロデューサー・UTAとソングライター・LOAR（INIMI）、そしてSKY-HIによるコライトで制作された。

さらに、日本のボーカルグループのパイオニアとして知られるゴスペラーズの黒沢薫をコーラスディレクターに迎えた意欲作でもある。

■「空」ライブ映像は10月2日18時59分までの期間限定公開

今回公開された映像は、8月18日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』でのフルサイズTV初披露となった「空」のライブ映像だ。青空の下で届けた「空」のライブ映像は10月2日18時59分までの期間限定公開となる。

そんな「空」は9月17日に8枚目のシングルとしてリリースされる。「空」の他にも、BMSGが主催する3rd BOYS GROUP AUDITION PROJECT『THE LAST PIECE』課題曲としても話題を呼んだ渾身のR＆Bチューン「Secret Garden」も収録される豪華な内容となっている。

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Secret Garden」

2025.09.17 ON SALE

SINGLE「空」

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』

