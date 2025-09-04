これからの気象情報です。

5日(金)は、台風の影響で大雨となるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、中越と上越に大雨・洪水注意報の出ているところがあります。



◆9月5日(金)の天気

・上越地方

昼ごろまでは、所々で激しい雨や雷雨となるでしょう。

午後は雨の範囲が次第に狭くなりますが、夕方にかけて低い土地の浸水や土砂災害に注意・警戒が必要です。



・中越地方

夜にかけて雨が降ったりやんだりするでしょう。

とくに、雨のピークは午前中で、激しい雨が降り【警報級の大雨】になるところがありそうです



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは、カミナリを伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。

夕方以降は傘マークはありませんが、にわか雨にご注意ください。



下越：新潟市周辺と佐渡

夕方にかけて断続的に雨が降るでしょう。

とくに、午前中は発達した雨雲がかかり激しい雷雨のところもありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

早い時間ほど雨の降り方が強く、午前中は激しい雨のところがあるでしょう。

午後は次第に雨の範囲が狭くなり、夜は晴れるところもありそうです。



◆風と波

風は比較的、弱い見込みです。波の高さは、佐渡で0.5mのち1mの予想です。



◆週間予報

6日(土)は、おおむね晴れる見込みです。

7日(日)は、天気が下り坂で、午後は雨の降るところがあるでしょう。

8日(月)は、午前を中心に雨脚が強まり大雨になるところもありそうです。



5日(金)は、激しい雨の降るところがありそうです。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒をしてください。

