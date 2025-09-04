なぜビッグクラブ移籍は中々実現しないのか。日本人選手の評価が高まっているのは間違いない。本当に世界一を念頭に入れるなら…
新シーズンへ向けて、欧州でプレー中の日本人選手たちは、ビッグクラブへの移籍を実現できなかった。特にメディアを賑わせたのが三笘薫と久保建英。そういう意味では、欧州制覇を目指すクラブが狙うに相応しい実力を備えつつあるのは事実だが、反面、日本代表選手たちにとってトップ・オブ・トップでのレギュラー奪取は１つの壁になっている。
現状で三笘や久保にとって、次のステップアップは大きなチャレンジになる。特にサイドアタッカーを初めとする２列目には、各クラブともに錚々たる顔ぶれを揃えている。
例えば、２人が揃って移籍候補に挙がったバイエルンなら、右サイドではマイケル・オリーセが不可欠のエースの地位を確立し、トップ下も故障がちだったがジャマル・ムシアラが君臨。もう１枠をドイツ代表のリロイ・ザネやセルジュ・ニャブリ、さらにはフランス代表のキングスレー・コマンらが競い合う状況だった。
結局、ここでポジションを確保するのが難しくなったザネとコマンは、それぞれガラタサライとアル・ナスルに移籍。バイエルン、あるいは同等のトップクラブも、三笘や久保を獲得してもレギュラーで活躍する確信が持てないから見送ったはずだ。
獲得にギャンブル色が濃ければ濃いほど、伸びしろの多い方に賭けるのは鉄則なので、同じ実力なら年齢が重要なポイントになる。28歳で今がピークと見なされる三笘は、リーグ得点王レベルの活躍がなければ、現実的なステップアップは難しい。むしろ中東の金満クラブが照準を定める対象へと近付いている。
また、24歳の久保も、現所属のレアル・ソシエダからステップアップを図るには絶好のタイミングだった。スペイン国内ならバルセロナ、レアル・マドリーの２強は難しくても、アトレティコ・マドリーでアントワーヌ・グリーズマンの後釜なら適任と言えたかもしれない。
だが、ソシエダでの久保は、右サイドが主戦場として定着してしまった。純粋にウインガーとして比較すれば、頂点を目指すようなチームには久保以上のタレントが少なくない。もう少し２列目を自在に動き、チャンスを創造していく長所を見せられれば、可能性は広がっていたかもしれない。
それ以外でも守田英正もスポルティングに留まることになり、著しい成長を見せた中村敬斗はチームが２部に降格したことからプレー機会を失う可能性も出てきている。
現在ビッグクラブに在籍する遠藤航（リバプール）や伊藤洋輝（バイエルン）はスタメンから遠ざかり、故障が長引いた冨安建洋（アーセナル）は契約解除。カタール・ワールドカップ以降は右肩上がりの傾向が顕著だった日本代表勢も、一転して陰りが見え始めている。
これまで欧州での日本人選手最大の成功例と言えば、21歳でドルトムント加入とともに連覇の立役者となり、23歳でマンチェスター・ユナイテッドの赤いシャツに袖を通した香川真司である。その点では22歳でアーセナルと契約した冨安建洋や、18歳でレアル・マドリーと契約し、21歳でソシエダへ移籍した久保も、香川を超えていく可能性は秘めていた。
特に若くしてDFとしての評価を確立した冨安は、アーセナルでも移籍当初はレギュラーで出場していたから、コンディションさえ維持できていれば十分にチャンスがあった。しかし、さらに若年層に目を転じれば、ワールドカップ制覇を後押しするような成功例が連なる可能性は、あまり感じられない。
今、欧州の頂点を目指せるトップクラブを、あえて広めにピックアップすれば、スペインの３強、バイエルン、パリ・サンジェルマン、伝統に敬意を表してインテルとユベントス、それにプレミアリーグではリバプール、マンチェスターからシティとユナイテッド、アーセナル、チェルシー、それに高井幸大が加入したトットナムまでだろうか。
そして過去４度のワールドカップを振り返れば、2022年カタール大会を制したアルゼンチンは登録26人中15人がトップ12クラブに所属。以下登録人数は23人だが、18年ロシア大会優勝のフランスは15人、2014年のドイツは12人、2010年のスペインは15人が先述のトップクラブでプレーしていた。
確かに日本サッカーの歴史だけを辿れば、板倉滉のアヤックス移籍は感慨深いし、堂安律もフライブルクからフランクフルトへと着実なステップアップを果たし、佐野海舟、航大の兄弟も間違いなく評価を高めている。
だが、日本代表の目標はあくまで「ワールドカップ制覇」なのだという。総体的に日本人選手の評価が高まっているのは間違いない。しかし、本当に世界一を念頭に入れるなら、次世代を中心に個々の記録破りのステップアップが不可欠になる。
文●加部究（スポーツライター）
