鹿児島市の下鶴市長が敬老の日を前に県内最高齢の111歳の女性を訪ね長寿を祝いました。



「せかいのうちに おまえほどあゆみの のろい ものはない どうして そんなに のろいのか」



童謡「うさぎとかめ」を元気に歌うのは、大正3年生まれで県内最高齢の坂下サトさん(111)です。



111歳の「皇寿」を祝おうと、下鶴市長が坂下さんが過ごす鹿児島市のデイサービスを訪ね、祝い状や祝い金を贈りました。





（下鶴市長）「ここに来ると友達がたくさんいて楽しいですね」（坂下さん）「ここにきて病気をしたことがない。大元気。歳も一番若い私が。年も一番若い分、元気も一番」坂下さんの元気の秘訣はよく食べ、よく喋り、よく眠ること。週に3回デイサービスに通い歌や踊りを楽しんでいます。また4日は、鹿児島市新栄町に暮らす山田シヅエさん(88)の「米寿」をお祝いされました。喜界島で育った山田さんは毎日自宅で大島紬を織り、夜は黒糖焼酎で晩酌を楽しんでいるということです。鹿児島市によりますと、市内に住む65歳以上の高齢者は17万2338人で全体の約3割。このうち100歳以上は男性が72人、女性が532人の計604人で去年よりも42人多くなっています。