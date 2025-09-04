　4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万2540円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては40.27円安。出来高は1780枚となっている。

　TOPIX先物期近は3076.5ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.67ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42540　　　　　 -90　　　　1780
日経225mini 　　　　　　 42545　　　　　 -85　　　 29513
TOPIX先物 　　　　　　　3076.5　　　　　-6.5　　　　3301
JPX日経400先物　　　　　 27625　　　　　 -85　　　　 230
グロース指数先物　　　　　 758　　　　　　-1　　　　　61
東証REIT指数先物　　売買不成立

