日経225先物：4日19時＝90円安、4万2540円
4日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比90円安の4万2540円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2580.27円に対しては40.27円安。出来高は1780枚となっている。
TOPIX先物期近は3076.5ポイントと前日比6.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は3.67ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42540 -90 1780
日経225mini 42545 -85 29513
TOPIX先物 3076.5 -6.5 3301
JPX日経400先物 27625 -85 230
グロース指数先物 758 -1 61
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
