Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、タブレットとしても使用可能なLenovo（レノボ）のChromebook「IdeaPad Flex 3i」や16インチの大画面ながら、1190gと非常に軽量なLGの「gram 16Z90S-MA78J」など、定番のノートPCがお得に登場しています。

資料作成やウェブ会議もこれ1台でOK！ タブレットとしても使えるレノボの「IdeaPad Flex 3i」が7％オフ

Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP 31,800円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

タッチ操作もできて使い勝手抜群。Lenovoの二刀流Chromebook「Duet 11」が53,800円とお買い得！

【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン 53,800円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook Plus クロームブックプラス IdeaPad Slim 3i Gen8 14.0インチ インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 N305 タッチスクリーン 日本語キーボード 重量1.5kg ストームグレー 83BN002WJP 69,800円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなボディに15.6インチの大画面ディスプレイを搭載した、ASUSの「Chromebook CX15」がお得な価格で販売中！

ASUS Chromebook CX15 CX1505CKA 15.6インチ インテル Celeron N4500 メモリ8GB eMMC64GB 重量1.59kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 ピュアグレー CX1505CKA-S70141 44,820円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

【セット買い】 ロジクール Signature M650MGR レギュラー + ASUS Chromebook plus 14インチ 【Ryzen 3 7320C 8GBメモリ 128GBストレージ】 日本語キーボード ペン付き CM3401FFA-LZ0194 75,920円 （3％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 15.6インチ Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD1TB WPS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.9時間 重量1.7kg インカメラ搭載 クワイエットブルー M1502YA-BQ183W 85,310円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ RTX 3050 AMD Ryzen 7 7435HS メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 グラファイトブラック FA506NCR-R7R3050A 119,800円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

動画編集等のクリエイティブワークやライトなゲームプレイにも対応！ LGの「gram 16Z90S-MA78J」が27％オフ

【超軽量×16インチ】 LG gram/超軽量（1190g）/長時間駆動（最大23h）/Core Ultra 7 155H/メモリ 16GB/SSD 1TB/16型 IPS液晶 WQXGA(2560×1600) アンチグレア DCI-P3 99%/顔認証/Windows 11 Home/オブシディアンブラック/ノートパソコン 16Z90S-MA78J 【Amazon.co.jp限定】 189,800円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

LG gram/超軽量（999g）/長時間駆動（最大27h）/Core i5-1334U/メモリ 16GB/SSD 512GB/14型 IPS液晶 WUXGA(1920×1200) アンチグレア DCI-P3 99%/Windows 11 Home/スノーホワイト/ノートパソコン 14Z90RU-GA53J 129,799円 （28％オフ） Amazonで見る PR PR

【超長時間駆動×14インチ】LG gram 14/超軽量（1120g）/最大32h時間駆動/AI PC､Copilot､gram AI/Core Ultra 5 225H(シリーズ2)/メモリ 16GB/SSD 512GB/14型 IPS液晶 WUXGA(1920×1200) アンチグレア DCI-P3 99%/顔認証/Windows 11 Home/ノートパソコン 14Z90T-GA55J 154,000円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月4日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

