タブレットにも変身するChromebook、3万円ちょいの奇跡 #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、タブレットとしても使用可能なLenovo（レノボ）のChromebook「IdeaPad Flex 3i」や16インチの大画面ながら、1190gと非常に軽量なLGの「gram 16Z90S-MA78J」など、定番のノートPCがお得に登場しています。
資料作成やウェブ会議もこれ1台でOK！ タブレットとしても使えるレノボの「IdeaPad Flex 3i」が7％オフ
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
31,800円
（7％オフ）
タッチ操作もできて使い勝手抜群。Lenovoの二刀流Chromebook「Duet 11」が53,800円とお買い得！
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
53,800円
（22％オフ）
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook Plus クロームブックプラス IdeaPad Slim 3i Gen8 14.0インチ インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 N305 タッチスクリーン 日本語キーボード 重量1.5kg ストームグレー 83BN002WJP
69,800円
（15％オフ）
コンパクトなボディに15.6インチの大画面ディスプレイを搭載した、ASUSの「Chromebook CX15」がお得な価格で販売中！
ASUS Chromebook CX15 CX1505CKA 15.6インチ インテル Celeron N4500 メモリ8GB eMMC64GB 重量1.59kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 ピュアグレー CX1505CKA-S70141
44,820円
（10％オフ）
【セット買い】 ロジクール Signature M650MGR レギュラー + ASUS Chromebook plus 14インチ 【Ryzen 3 7320C 8GBメモリ 128GBストレージ】 日本語キーボード ペン付き CM3401FFA-LZ0194
75,920円
（3％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 15.6インチ Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD1TB WPS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.9時間 重量1.7kg インカメラ搭載 クワイエットブルー M1502YA-BQ183W
85,310円
（15％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ RTX 3050 AMD Ryzen 7 7435HS メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 グラファイトブラック FA506NCR-R7R3050A
119,800円
（14％オフ）
動画編集等のクリエイティブワークやライトなゲームプレイにも対応！ LGの「gram 16Z90S-MA78J」が27％オフ
【超軽量×16インチ】 LG gram/超軽量（1190g）/長時間駆動（最大23h）/Core Ultra 7 155H/メモリ 16GB/SSD 1TB/16型 IPS液晶 WQXGA(2560×1600) アンチグレア DCI-P3 99%/顔認証/Windows 11 Home/オブシディアンブラック/ノートパソコン 16Z90S-MA78J 【Amazon.co.jp限定】
189,800円
（27％オフ）
LG gram/超軽量（999g）/長時間駆動（最大27h）/Core i5-1334U/メモリ 16GB/SSD 512GB/14型 IPS液晶 WUXGA(1920×1200) アンチグレア DCI-P3 99%/Windows 11 Home/スノーホワイト/ノートパソコン 14Z90RU-GA53J
129,799円
（28％オフ）
【超長時間駆動×14インチ】LG gram 14/超軽量（1120g）/最大32h時間駆動/AI PC､Copilot､gram AI/Core Ultra 5 225H(シリーズ2)/メモリ 16GB/SSD 512GB/14型 IPS液晶 WUXGA(1920×1200) アンチグレア DCI-P3 99%/顔認証/Windows 11 Home/ノートパソコン 14Z90T-GA55J
154,000円
（23％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年9月4日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「AmazonスマイルSALE」