熊本市消防局が救急車を出動させた件数が去年、過去最多を更新し、一年間で約4万6000件に上ったことが分かりました。

【写真を見る】「虫に刺された」で119番･･･救急車の出動、入院必要なしが3割 議員から「有料にすべきでは？」 迷ったら『＃7119』の活用も

このうち3割が軽症者で、救急車の適正利用が課題になっています。

議員から「軽症者は有料にすべきでは」

熊本市議会で、熊本市消防局の平井司朗局長は「令和6年（2024年）は過去最高の4万6582件（速報値）になった」と話しました。

市によりますと、熊本市消防局は熊本市、益城町、西原村を管轄していて、このエリアでの救急車の出動件数が去年、過去最多を更新したということです。

また、過去5年間の救急搬送の中で入院が必要ない軽症者の割合は平均28.1%と3割近くありました。

中には「微熱で具合が悪い」「虫に刺された」などの通報例や、「サイレンを鳴らさずに来てほしい」との依頼もあったということです。

緊急走行する際には道路交通法に基づきサイレンを鳴らす必要があるため、このような依頼に応じることはできません。

熊本市議会議員からは「軽症者の救急車利用は有料にすべきでは」との声が上がりました。

藤山英美議員「必要性が低い救急搬送が減少すれば、医療機関にとっても良いことではないか」

救急車の出動依頼の増加を市民はどう受け止めているのでしょうか。

「簡単なことで呼ぶのはいけないけど…」

70代「マンションに住んでいるが、しょっちゅう来ている。一人暮らしの方は心細くて、自分で呼ばれる方もいるようで。出動する方は大変ですよね、しょっちゅうだもの」

20代「軽症者からの依頼がどんどん増えてしまうなら、お金を取るには一つの案だと思う」

80代「自分で動けるならタクシーで行った方が良い。救急車で行けば病院がすぐ見てくれるいう話はよく聞く」

最近、救急車を呼んだという人は。

70代「主人が脳出血でトイレで倒れていて。簡単なことで呼ぶのはいけないけど、自分一人で抱っこもできない、動かせない時は仕方ないですもんね」

市消防局は「救急車が必要な時は遠慮なく呼んでほしいが、迷う場合は『＃7119』に電話するか、かかりつけ医に相談してほしい」と呼びかけています。

実際に有料化した自治体では

三重県松阪市では、軽症者を搬送する場合には病院に費用を請求しています。

すると救急搬送件数が23％減り、軽症者率も6％減るなど「一定の効果」がでているということです。