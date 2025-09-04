石川県内の金融機関の代表らが金融庁長官と、能登の宿泊業の復旧復興に向けた金融支援について意見を交わしました。

金融庁・伊藤 豊 長官：

「金融庁も皆さんと一緒になって、この応援をしてまいりたい、支援をしてまいりたいと思っております」



能登の金融支援について語った金融庁の伊藤豊長官。



4日の懇談会では、金融機関の代表者らが、宿泊業の復旧復興に向け、高騰する資材価格への補助や、雇用調整助成金の延長などを求めました。

懇談会の中で伊藤長官は、金融支援における事業者と金融機関のコミュニケーションの大切さを訴えました。



金融庁・伊藤 豊 長官：

「(石川では)望ましい支援の体制が整ってきていると思いますので、ぜひ引き続き、そういう関係を続けていただいて、再生を続けていければと思いますので、よろしくお願いいたします」



石川県信用保証協会・竹中 博康 会長：

「地域の金融機関は地域のコミュニティーから逃げれないし逃げません。したがって、地域の持続可能性の向上、これに資する役割というものは、これからますます重要になってくるんじゃないだろうかと思っています」

懇談会を主催した日本旅館協会では、今後もこうした催しを通して、宿泊業の再興に努めたいとしています。