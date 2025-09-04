◇男子ゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック第1日（2025年9月4日 山梨県・富士桜CC＝7424ヤード、パー70）

蝉川泰果（24＝アース製薬）が、6バーディー、1ボギーの65で回り、長野泰雅（22＝福岡地行）と並んで首位発進した。

10番スタートの蝉川は、パーセーブで迎えた14番パー5で第2打をグリーン左脇の池に入れた。しかし「ドロップゾーンが寄せやすい位置にあった。ラッキーだった」とパーをキープ。続く15番から3連続バーディーを奪った。後半の1番で初ボギーとしたものの、5番から再び3連続バーディー。モンスターと称される難コースで、好スコアで初日を終えた。

「100点ですね。このタフなコースで、こんなスコアが出るとは思っていなかった」。14番のパーセーブや7番パー3のチップインバーディーなど運もあったが「微妙なパットが残ることは覚悟していた」とバーディーホールで3メートルや5メートルなどのパットを沈めたことを、要因の1つに挙げた。

今季は、アイアンのシャフトを5グラム軽くした。硬さも軟らかめに替えた理由を「簡単に振りやすい」と説明する。上からボールに刺し気味に入り、左へ行くミスがあった。「緊張した場面で力んでしまうと、左にいく」。この日も「いい感じにアイアンが切れていた」と振り返った。

第2日が予定されている5日は、台風が接近する予報。「あすも（初日のスコアが）出たら、本当にすごいなと思う。雨でバーディーがなかなか取れないので、パー5で3つという頭でいく」。アマチュアでプロツアーを2勝し、鳴り物入りでプロ入りした蝉川が、モンスターコースの初制覇を狙っていく。