俳優・アーティストののんさんが自身のインスタグラムを更新。髪を切ったことを報告し、赤い服を着たオフショットを公開しました。

【写真を見る】【のん】「髪切った」肩丈の黒髪 夜の撮影で魅せる えんじ色のシャツ姿のオフショット公開





のんさんは「髪切った」と投稿。肩にかかる程度までカットしたショートの黒髪のヘアスタイルを披露しました。









のんさんは続けて、「Renarrate記念赤い服 お昼に昨夜の真っ暗写真」と綴り投稿。夜の屋外で撮影された暗い背景に、自身のニューアルバム発売を記念した、赤いラインのアクセントのついたえんじ色のシャツを着た姿が印象的です。









投稿のハッシュタグには「＃のん私服です」と記されており、写真に映っているえんじ色の衣装が、のんさんの私服であることも明かしています。









この投稿にフォロワーから「ショートの のんちゃん 好きです」「やはり黒髪似合うね、服の着崩しかっこいい」「赤と黒、すてき！」「雰囲気も含めてとても素敵キュートですね」といった声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】