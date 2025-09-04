女優の加藤ローサ（40）が4日までに自身のインスタグラムを更新。故郷の鹿児島への帰省から戻ってきたことを明かした。

「新学期始まりましたー！夏休みお疲れ様でした。。とっくに帰ってきてますが、続・鹿児島ハートです」と書き出し、4枚の写真をアップ。

「（1）（2）知覧農園 知覧といえばお茶！」「（3）知覧特攻平和会館 館内撮影禁止なので、行くまでの道です。4年前行ったときは子達がまだ小さく、早かったか…と反省しながら帰ったけど。今回は前日に映画『あの花が咲く丘で、また君と出会えたら』を鑑賞したおかげもあって『本物の鶴さんのインタビューがあったよ』『映画に出てきた人形あったよ』など色んな話が聞けて嬉しかった」「（4）プラージュ クレープ屋さん。海バックに写真を撮っていたらイルカが泳いでた！ 流し素麺の唐船峡(とうせんきょうと読む)も行ったよ！」と列記。最後に「以上、鹿児島旅でした。時間が足りなかったので、またすぐにでも帰りたい鹿児島。大好き！ 載せきれなかった夏休みの写真はストーリーにあげていきますね。新学期も頑張りましょー！！」と締めくくった。

加藤の投稿に対し「鹿児島に帰って来られてたんですね？ 唐船峡や生見のクレープ屋さんかな？ ゆっくり癒やされましたか？ また、いつでも鹿児島に帰って来てください」「奇跡的なイルカとの出会いだね。天気良ければ○」「和学習までバッチリでしたね！また帰ってきやんせ」などと書き込まれていた。

加藤は先月17日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。番組冒頭で「先に言った方がいいかな」とし、「今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて離婚していて」と、元サッカー日本代表の松井大輔氏（44）と同居はしているが離婚したことを明かしていた。加藤と松井氏は11年に結婚。2男をもうけている。