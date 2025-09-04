オズワルド伊藤俊介、キャバ嬢のガチ泣きエピソード明かす 同居人バッテリィズ・エースの一言で元気づける
【モデルプレス＝2025/09/04】オズワルドの伊藤俊介が、自身がMCを務めるABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜／8月6日放送回）に出演。ゲストとして出演したお笑いコンビ・バッテリィズのエースとキャバクラに行った際のエピソードを明かした。
【写真】オズワルド伊藤俊介と同居＆一緒にキャバクラに行った人気芸人
今回の放送では、同じくMCを務めるタレントのベッキーが子どもの運動会を応援しに行くため欠席。伊藤から「ピンチヒッター」と紹介されて、バッテリィズが登場した。
伊藤が現在エースと同居していることを打ち明けるとスタジオからは驚きの声が。大阪から上京してきた後輩も合わせて「1ルームに3人で住んでいる」と告白した。
さらにエースと地方のキャバクラに行った際のエピソードも披露。同番組に関係しているキャストのお店だったため「バラエティの相談がしたいです」と言われ、キャバクラの営業終了後に合流することに。「自分のお店じゃない場所に移ったから1個スイッチが切れちゃって、（キャストの子が）大泣きし始めて」と、バラエティ番組で上手くいかなかったことに悔し泣きしていたエピソードを明かした。そのキャストは15分ほど涙が止まらなかったようで、エースが「いつまで泣いとんねん！」とツッコんで元気づけたことを伊藤が話し、笑いを誘った。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
この『CHANCE & CHANGE』の姉妹番組『チャンス学校チェンジ科』は「世の中は平等じゃない、それでもチャンスはたくさんあった方がいい！」という思いの元、一流の女性になり、チャンスを掴み、人生を変えるために様々なゲスト講師が授業を繰り広げる、新感覚スクールバラエティである。（modelpress編集部）
情報：ABEMA
【Not Sponsored 記事】
