たむらけんじ、再婚を発表 “お相手”と祝福受けた女性が報道否定「おめでとうのDMが一斉に届いて」
【モデルプレス＝2025/09/04】お笑いタレントのたむらけんじ（52）が、一般女性と再婚したことがわかった。3日、陣内智則のYouTubeチャンネル「陣内智則のネタジン」で発表された。
【写真】たむらけんじの再婚相手と間違われ“祝福DM”殺到した女性
動画内で、陣内から「あれ、どうなっだんよ。彼女、結婚は？」と問われたたむらは、左手薬指の指輪を披露。陣内が「（指輪）してるやん！」とツッコむと「結婚してん」と報告した。続けて陣内が「外国の方？」と聞くと「いやいや、日本の方」と明かし、アメリカ・ロサンゼルスで同居していることも告白した。
また、4日には自身のInstagramを更新し、「結婚しました〜」と、モデルやタレントとして活動している友人・ユリサとの動画を投稿したたむら。ユリサと再婚したのではないかと祝福のコメントが集まったが、最後に、再婚は「ユリサとじゃないです」と否定した。
同投稿内でユリサは文面にて「おめでとうって連絡くれた沢山の皆様へ。ありがとう…やけど、私とちゃうねーーーーんっ！！！！！！！！！」と結婚相手は自身ではないと改めて否定。「たむけんさんが結婚した事はモチロン知ってたけど、今ニュースになってる事知らんかったから、結構おめでとうのDMが一斉に届いて、相手が誰かも分からんし」と弁明し、「“お相手は、30代女性”って、私もう30代ちゃうねん！！！！ほんで、“奥さんはエキゾチックな美人”って証言誰がしてん！皆私やと思うやろ！」「お相手は、めちゃくちゃ可愛い清楚系美人です！ちゃんと直しといてください！！！！」と訂正した。
たむらは、1992年に高校の同級生である大北貴洋とお笑いコンビ「LaLaLa」を結成したが、1999年8月にコンビを解散。同年10月に芸名をひらがな表記にし、ピン芸人として活動した。50歳の誕生日を機に、拠点をアメリカに移し活動している。私生活では1997年に結婚したが、2013年に離婚した。（modelpress編集部）
