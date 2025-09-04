山本舞香、アンダーウェアにシャツ羽織る 着こなしが話題「似合うのさすが」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/09/04】女優の山本舞香が4日、自身のInstagramを更新。Calvin Klein原宿フラッグシップストアでのコーディネートを公開した。
【写真】山本舞香、大胆へそ出しコーデに熱視線
山本は「so many cute pieces, from clothes to underwear」とコメントし、Calvin Klein原宿フラッグシップストアでアンダーウェアに白いシャツ羽織ったスタイリッシュさが際立つ姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「かっこいい」「スタイル良い」「攻めてる」「似合ってる」「似合うのさすが」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
