福岡と佐賀の5日のポイントは「天気回復」です。日中は台風が九州から遠ざかり、次第に晴れてくるでしょう。



4日午前3時に台風15号が発生しました。福岡県でも午後になって雨が降り始めた所があります。日中の最高気温は30℃前後とほぼ平年並みで、真夏日から解放された所もありました。



変わって、こちらをご覧ください。福岡県嘉麻市の観光農園では、リンゴやナシが収穫間近となり、たわわに実っています。ことしの夏は晴れる日が続いたことから糖度が増し、甘みが強く出来はいいということです。この土日はフルーツフェアが開催され、リンゴやナシの販売のほか、イベントも予定されています。





台風15号の影響で、宮崎では記録的大雨になってきています。一方で、九州山地の西側は今はほとんど雨は降っていません。この後は、それほど広い範囲で降ることはないと見ています。午後6時の時点の推定で、台風15号は宮崎の海岸沿いにあって、北上しています。このあと、向きを東寄りに変えて四国から紀伊半島、関東の南の海上に進んでいきそうです。このあと、太平洋側を中心に大雨の恐れが出ています。福岡と佐賀は5日は明け方まで雨や雷雨の所がありそうですが、日中は日差しが戻る見込みです。最高気温は福岡市、久留米市、佐賀市で34℃、北九州市、飯塚市で33℃の予想です。からっとした暑さになりそうです。週間予報です。土曜日、日曜日は晴れて猛烈な暑さになりそうです。日曜日はやや雲が多くなります。月曜日から水曜日は湿った空気が流れ込み、雨が降りやすく不安定な空模様です。気温も高くなりますので熱中症にお気をつけください。午後6時半すぎ、福岡市では虹が出ています！